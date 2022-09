21.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Am vergangenen Montag nimmt Dänemarks Königin Margrethe II. an der Beisetzung von Queen Elizabeth II. in London teil. Jetzt gibt der Palast bekannt, dass die 82-Jährige an Corona erkrankt ist. Fast alle bevorstehenden Termine in dieser Woche sind abgesagt. Am vergangenen Montag nimmt Dänemarks Königin Margrethe II. an der Beisetzung von Queen Elizabeth II. in London teil. Jetzt gibt der Palast bekannt, dass die 82-Jährige an Corona erkrankt ist. Fast alle bevorstehenden Termine in dieser Woche sind abgesagt. 👓 Vollständige Meldung