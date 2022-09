HDeisenroth-Zöller RT @ntvde: Mobilmachung in Russland: Die Antwort auf Putin können nur Kampfpanzer sein https://t.co/O6kgO0DRpW vor 5 Stunden Jo Ra 🇺🇦 🇪🇺 RT @ntvde: Mobilmachung in Russland: Die Antwort auf Putin können nur Kampfpanzer sein https://t.co/O6kgO0DRpW vor 5 Stunden Robert Stein 🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇦🇺🇯🇵 RT @ntvde: Mobilmachung in Russland: Die Antwort auf Putin können nur Kampfpanzer sein https://t.co/O6kgO0DRpW vor 6 Stunden Ribke RT @ntvde: Mobilmachung in Russland: Die Antwort auf Putin können nur Kampfpanzer sein https://t.co/O6kgO0DRpW vor 7 Stunden MSV🇺🇦🇪🇺✌️ RT @ntvde: Mobilmachung in Russland: Die Antwort auf Putin können nur Kampfpanzer sein https://t.co/O6kgO0DRpW vor 7 Stunden Herbert Falter RT @ntvde: Mobilmachung in Russland: Die Antwort auf Putin können nur Kampfpanzer sein https://t.co/O6kgO0DRpW vor 8 Stunden