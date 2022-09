Neue Westfälische Die Deutsche Umwelthilfe hat angesichts der #Energiekrise den Verzicht von Weihnachtsbeleuchtung in Städten und Pri… https://t.co/HAU63dlDQ5 vor 8 Minuten Hans-Georg Kauert Ein beleuchteter Baum pro Stadt? Umwelthilfe fordert Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung. Wo stellen wir den in Berl… https://t.co/9rbJ6Rxwb3 vor 1 Stunde Sotogrande 🇺🇦 Umwelthilfe fordert Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung. Ein beleuchteter Baum pro Stadt. Alljährlich verbraucht di… https://t.co/dDqbrHkmbA vor 1 Stunde Kolja Dostojewski RT @MDRAktuell: Umwelthilfe fordert weitgehenden Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten. Geschäftsführer Resch im RND: Das sollte in… vor 1 Stunde Captor Zone Ein beleuchteter Baum pro Stadt?: Umwelthilfe fordert Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung https://t.co/qxddZAh7Fw vor 2 Stunden Maik RT @MDRAktuell: Umwelthilfe fordert weitgehenden Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung in Städten. Geschäftsführer Resch im RND: Das sollte in… vor 2 Stunden