26.09.2022 ( vor 9 Stunden )



In der russischen Stadt Ischewsk tötet ein Attentäter in einer Schule mindestens acht Menschen und dann angeblich sich selbst. Zudem gibt es zahlreiche Verletzte. Der Hintergrund der Tat ist unklar. In der russischen Stadt Ischewsk tötet ein Attentäter in einer Schule mindestens acht Menschen und dann angeblich sich selbst. Zudem gibt es zahlreiche Verletzte. Der Hintergrund der Tat ist unklar. 👓 Vollständige Meldung