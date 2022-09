27.09.2022 ( vor 7 Stunden )

Es soll die Wiedergutmachung für die peinliche Pleite gegen Ungarn werden, am Ende bleiben aber viele Zweifel. In gut elf Minuten verspielt Deutschland eine 2:0-Führung in der Nations League gegen England . Immerhin rettet Doppel-Torschütze Kai Havertz noch das Remis.