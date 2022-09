28.09.2022 ( vor 8 Stunden )



Ein Aussetzer am Rednerpult weckt in den USA neue Zweifel an der geistigen Fitness des Präsidenten. Bei einer Konferenz wendet es sich namentlich an Jackie Walorski - eine Abgeornete, die kürzlich ums Leben kam.