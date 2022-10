01.10.2022 ( vor 13 Stunden )



Werder Bremen ist kein gewöhnlicher Aufsteiger. Der ehemalige Meister von der Weser mischt in der Bundesliga kräftig mit. Mit Niclas Füllkrug könnte es bald wieder einen Nationalspieler geben. Gegen Gladbach gelingt Füllkrug alles. Dem Rest auch. Die Fans singen "Europapokal". Was ein Spiel!