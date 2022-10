Tino Kunze RT @ntvde: Weitere Waffen für die Ukraine: USA senden Militärhilfen für 625 Millionen Dollar https://t.co/ws4gVvGE7p vor 7 Minuten Elisabeth Kliesspies RT @ntvde: Weitere Waffen für die Ukraine: USA senden Militärhilfen für 625 Millionen Dollar https://t.co/ws4gVvGE7p vor 45 Minuten Alexander News (Weitere Waffen für die Ukraine: USA senden Militärhilfen für 625 Millionen Dollar) has been published on… https://t.co/5A5AdQp0Oe vor 59 Minuten taz Präsident Selenski verkündet militärische Erfolge. Die USA liefern weitere Waffen. Die Mehrheit in Europa ist für e… https://t.co/ODolY28nDk vor 1 Stunde lisi misera Präsident Selenski verkündet militärische Erfolge. Die USA liefern weitere Waffen. Die Mehrheit in Europa ist für e… https://t.co/DdBmztiFRo vor 1 Stunde 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ +++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++: Ukraine meldet Rückeroberungen » Präsident Selenski verkündet militärische… https://t.co/WqnDuE7xVq vor 2 Stunden