05.10.2022 ( vor 1 Tag )



Gut 150 Menschen versammeln sich in der Synagoge in Hannover um Jom Kippur zu feiern, den höchsten jüdischen Gut 150 Menschen versammeln sich in der Synagoge in Hannover um Jom Kippur zu feiern, den höchsten jüdischen Feiertag . Gegen Ende des Gottesdienstes hören die Besucher Glas klirren: Eines der Fenster des Gotteshauses ist eingeworfen worden. Das war kein Kinderstreich, ist sich der Gemeindevorsitzende sicher. 👓 Vollständige Meldung