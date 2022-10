06.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Gesundheitsminister Lauterbach hat sich einer "wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik" verschrieben - und in dieser hat Gesundheitsminister Lauterbach hat sich einer "wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik" verschrieben - und in dieser hat Homöopathie keinen Platz. Der Mediziner will deshalb, dass homöopathische Arzneimittel künftig nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden. 👓 Vollständige Meldung