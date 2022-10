06.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Es gibt eine neue Nummer eins in Deutschland, wenn es ums Vermögen geht: Lidl-Gründer Dieter Schwarz löst die BMW-Erben an der Spitze ab. Das geht aus dem "Manager Magazin"-Ranking hervor. Seine Supermarktketten konnten ihre Umsätze deutlich steigern.