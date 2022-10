Cityreport24 Modeste trifft mit Schlusspfiff: Bayern gibt Klassiker-Sieg in irrem Finale aus der Hand https://t.co/dliVhDS1lI https://t.co/tQtGGq1uJ1 vor 3 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Modeste trifft mit Schlusspfiff: FC Bayern gibt Klassiker-Sieg dramatisch aus der Hand https://t.co/K5j55Gsadr vor 3 Stunden Captor Zone Modeste trifft mit Schlusspfiff: Bayern gibt Klassiker-Sieg in irrem Finale aus der Hand https://t.co/YevfFnKIGD vor 3 Stunden 123 INFO DEUTSCHLAND Modeste trifft mit Schlusspfiff: Bayern gibt Klassiker-Sieg in irrem Finale aus der Hand #123INFO https://t.co/ticDfXTnfJ vor 4 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Modeste trifft mit Schlusspfiff: FC Bayern gibt Klassiker-Sieg in irrem Finale aus der Hand https://t.co/IZTuu7FE5f vor 4 Stunden Starbuck RT @ntvde: Modeste trifft mit Schlusspfiff: Bayern gibt Klassiker-Sieg in irrem Finale aus der Hand https://t.co/RG2XDgbKAN vor 4 Stunden