09.10.2022 ( vor 16 Stunden )

Der spanische Fußball- Weltmeister Iker Casillas feiert sein Coming Out - oder doch nicht? In einem Tweet wird über sein offizielles Konto die Nachricht verkündet, er sei schwul. Wenig später ist der Tweet verschwunden. Was bleibt ist die Frage: Wurde Casillas gehackt oder leistete er sich einen geschmacklosen Scherz?