15.10.2022 ( vor 6 Tagen )

In Peking beginnt am Sonntag der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Erwartet werden personelle Rochaden im innersten Führungskreis, vor allem aber eine Zäsur: Staatspräsident Xi Jinping will sich für eine dritte Amtszeit als Generalsekretär bestätigen lassen und damit Macht und Rückendeckung in der Partei weiter ausbauen. Geht seine Rechnung auf, könnte das auch deutliche geostrategische Folgen haben.