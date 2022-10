Parteitag in Peking: Chinas Wirtschaft ist in Not Konsumflaute, Immobilienkrise, Handelskrieg: Staatschef Xi Jinping hat vor seiner dritten Amtszeit enorm viel Ärger. Das hat er sich selber eingebrockt.

Basler Zeitung vor 2 Tagen - Top





Parteitag in Peking: Chinas Wirtschaft gerät in Not Konsumflaute, Immobilienkrise, Handelskrieg: Staatschef Xi Jinping hat vor seiner dritten Amtszeit enorm viel Ärger. Das hat er sich selber eingebrockt

sueddeutsche.de vor 2 Tagen - Wirtschaft