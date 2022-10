16.10.2022 ( vor 4 Stunden )

Der FC Bayern München bleibt in der Frauen-Bundesliga auf Kurs: Mit dem dritten Sieg in Serie bringt sich der Vizemeister vor dem Spitzenduell mit dem VfL Wolfsburg wieder in Schlagdistanz. Nach einer komplizierten Anfangsphase läuft es in der zweiten Halbzeit ganz glatt.