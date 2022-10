21.10.2022 ( vor 7 Stunden )

Zehn Stunden verhandeln die EU-Spitzen in Brüssel über eine gemeinsame Linie bei der Begrenzung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen. Insbesondere Kanzler Scholz muss sich wegen des deutschen Kurses in der Energiekrise reichlich Kritik anhören. Am Ende einigt man sich auf ein gemeinsames Vorgehen - das lässt allerdings viel Interpretationsspielraum.