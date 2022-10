21.10.2022 ( vor 3 Stunden )

Steve Bannon, der langjährige Verbündete von Ex-US-Präsident Donald Trump, ist von einem Gericht in Washington am Freitag zu vier Monaten Haft verurteilt worden, weil er sich der Vorladung des parlamentarischen U-Ausschusses zur Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner 2021 widersetzt hatte und die Übergabe von Dokumenten verweigert hatte.