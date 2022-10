24.10.2022 ( vor 3 Stunden )



Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gibt es Diskussionen über Elfmeter: In Leverkusen hätte es beide besser nicht gegeben, in Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gibt es Diskussionen über Elfmeter: In Leverkusen hätte es beide besser nicht gegeben, in Mainz wollen die Kölner eine irreguläre Ausführung gesehen haben. Derweil verwarnt der Schiedsrichter in Freiburg den falschen Bremer. 👓 Vollständige Meldung