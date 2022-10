25.10.2022 ( vor 4 Stunden )



Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine in ihrem Widerstand gegen die russische Aggression. Doch in Washington mehren sich die Bedenken gegenüber der bisherigen Strategie. Aus den Reihen der Demokraten kommt nun die Forderung nach Verhandlungen mit Moskau.