Terek Media RT @faznet: Der türkische Präsident Erdogan hatte zuletzt die Souveränität Griechenlands über verschiedene Inseln im östlichen Mittelmeer i… vor 35 Minuten Jens.Maynen RT @ZDFheute: Kanzler #Scholz zu Besuch in #Athen und seine Botschaft ist klar: Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um griechisc… vor 50 Minuten Hans The German RT @ZDFheute: Kanzler #Scholz zu Besuch in #Athen und seine Botschaft ist klar: Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um griechisc… vor 1 Stunde EUROMAT RT @ZDFheute: Kanzler #Scholz zu Besuch in #Athen und seine Botschaft ist klar: Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um griechisc… vor 1 Stunde Mae Change @de_rt_com's account has been withheld in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom in response to a legal demand. Learn more. vor 2 Stunden @de_rt_com's account has been withheld in Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom in response to a legal demand. Learn more. vor 2 Stunden