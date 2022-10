27.10.2022 ( vor 5 Stunden )



Nach zweimaliger Verzögerung wegen starken Nebels wird das Spiel des 1. FC Köln in der European Conference League beim 1. FC Slovacko in Tschechien abgebrochen. Kurz nach dem um 75 Minuten verspäteten Anpfiff verschlechtern sich die Sichtverhältnisse erneut so stark, dass Schiedsrichter Giorgi Kruaschwilli die Partie abbricht. Nun soll am Freitag gespielt werden.