Anleiherenditen und Aktienkurse: Wer am Aktienmarkt von steigenden Zinsen profitiert – oder besonders darunter leidet Eine Analyse von JP Morgan zeigt, in welche Richtung ein Zinsanstieg die einzelnen Sektoren am Aktienmarkt historisch bewegt. Der Trend bestätigt sich auch...

Handelsblatt vor 11 Stunden - Finanzen