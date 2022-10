30.10.2022 ( vor 9 Stunden )

Der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gewinnt die Präsidentenwahl in Brasilien . Lula kam in der Stichwahl auf 50,83 Prozent der Stimmen , wie das Wahlamt in Brasília bekanntgibt. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt demnach 49,17 Prozent.