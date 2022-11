05.11.2022 ( vor 1 Tag )



Die iranische Führung gesteht erstmals ein, Kampfdrohnen an Russland geliefert zu haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj kauft Teheran das "Geständnis" so nicht ab und plant gleichzeitig einen eigenen Drohnen-Coup. Militärexperten befürchten indessen eine geheime russische Mobilmachung.