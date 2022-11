Aprizion Deutschland News 1 Putin in Bali nicht dabei: Biden und Xi treffen sich bei G20-Gipfel #AprizionDE https://t.co/c0eKuAIbBI https://t.co/lEZbwTyLxT vor 20 Minuten Cityreport24 Putin in Bali nicht dabei: Biden und Xi treffen sich bei G20-Gipfel https://t.co/FmyuC42Psh https://t.co/68He4LFIAZ vor 3 Stunden ntv Nachrichten Putin in Bali nicht dabei: Biden und Xi treffen sich bei G20-Gipfel https://t.co/7yKzZnnbr5 vor 3 Stunden agisna Kreml-Chef nicht dabei – Putin schickt Lawrow zum G20-Gipfel nach Bali https://t.co/qXOP2DpVeB vor 11 Stunden AgoH1987 Kreml-Chef nicht dabei – Putin schickt Lawrow zum G20-Gipfel nach Bali https://t.co/jyU1NL9uLz vor 11 Stunden Monika Haas RT @GeraldsRecht: "G20-Gipfel in Bali: Putin kommt wohl nicht, Selenskyj online dabei - https://t.co/sRlvFdzx5C" https://t.co/alqZR2jN4j vor 12 Stunden