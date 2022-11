SRF News Am Rande des #G20-Gipfels in #Bali wird es kommende Woche zum ersten Treffen von Joe #Biden und Chinas Präsident… https://t.co/Pk8q9pNO61 vor 19 Minuten News Deutschland NEWS TICKER: Vor G20-Gipfel in Bali: Biden und Xi treffen sich erstmals als Präsidenten https://t.co/wcXOmoCM97 vor 1 Stunde Cityreport24 Putin in Bali nicht dabei: Biden und Xi treffen sich bei G20-Gipfel https://t.co/FmyuC42Psh https://t.co/68He4LFIAZ vor 2 Stunden ntv Nachrichten Putin in Bali nicht dabei: Biden und Xi treffen sich bei G20-Gipfel https://t.co/7yKzZnnbr5 vor 2 Stunden FAZ Politik Russlands Präsident Putin vermeidet mit seiner Absage die Konfrontation beim G-20-Gipfel auf Bali. Doch auch ohne i… https://t.co/4H4fR7bQG4 vor 3 Stunden Frankfurter Allgemeine gesamt Russlands Präsident Putin vermeidet mit seiner Absage die Konfrontation beim G-20-Gipfel auf Bali. Doch auch ohne i… https://t.co/NyVyQjMXy7 vor 3 Stunden