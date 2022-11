12.11.2022 ( vor 2 Stunden )



Zweimal muss die große Party verschoben werden, nun ist es so weit: Die dänische Königin Margrethe II. feiert nachträglich ihr 50. Thronjubiläum. Tausende jubeln der Monarchin in den Straßen Kopenhagens zu. Nicht nur ihre lange Regentschaft macht den Auftritt der Königin zu einem ganz besonderen. 👓 Vollständige Meldung