13.11.2022 ( vor 7 Stunden )



Eintracht Frankfurt erlebt ein fantastisches Jahr: Die Hessen gewinnen die Europa League, in der Champions League überwintert man als Achtelfinalist. Im letzten Spiel vor der WM-Pause gibt es ein Remis beim Nachbarn in Eintracht Frankfurt erlebt ein fantastisches Jahr: Die Hessen gewinnen die Europa League, in der Champions League überwintert man als Achtelfinalist. Im letzten Spiel vor der WM-Pause gibt es ein Remis beim Nachbarn in Mainz , der eine Negativserie stoppt. 👓 Vollständige Meldung