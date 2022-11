15.11.2022 ( vor 13 Stunden )



Nach dem Erfolg in Cherson könnte die Rückeroberung von Gebieten durch die Nach dem Erfolg in Cherson könnte die Rückeroberung von Gebieten durch die Ukraine weitergehen. So habe das ukrainische Militär einen Angriff auf die strategisch wichtige Halbinsel Kinburn gestartet, berichten russische Medien. Die Besatzer hätten diesen Kampf jedoch für sich entscheiden können. 👓 Vollständige Meldung