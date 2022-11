24.11.2022 ( vor 11 Stunden )



Diese Tor-Fiesta verbreitet Schrecken. Deutschlands nächster Gegner ist in brillanter WM-Form. Und der Trainer kündigt an: Gegen die DFB-Verlierer wollen sie genauso spielen wie beim WM-Rekordsieg. Die Medien feiern das Team und sogar der König staunt über die furiose "Furia Roja".