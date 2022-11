25.11.2022 ( vor 3 Stunden )



Der deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in München, wie die Verlage Suhrkamp und Hanser am Freitag mitteilten. Der Lyriker, Essayist, Biograf, Herausgeber, Übersetzer und Redakteur war neben Günter Grass, Martin Walser und Heinrich Böll einer der prägenden Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur.