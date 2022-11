26.11.2022 ( vor 2 Stunden )



Sechs WM-Tore in Folge erzielen Eusebio für Sechs WM-Tore in Folge erzielen Eusebio für Portugal , Paolo Rossi für Italien , Oleg Salenko für Russland - und nun in Katar auch Enner Valencia . Der ecuadorianische Stürmer humpelt allerdings auch zweimal vom Feld. Aus seinem Zustand macht der Nationaltrainer ein Geheimnis. 👓 Vollständige Meldung