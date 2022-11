Alexander News (Karibikinsel in schwerer Krise: China schenkt Kuba 100 Millionen Dollar) has been published on… https://t.co/HQahrJtjBO vor 2 Stunden Barbara Reichard 💉💉💉 RT @ntvde: Karibikinsel in schwerer Krise: China schenkt Kuba 100 Millionen Dollar https://t.co/L8v2xdHKGr vor 4 Stunden Monika Schäfer RT @ntvde: Karibikinsel in schwerer Krise: China schenkt Kuba 100 Millionen Dollar https://t.co/L8v2xdHKGr vor 9 Stunden Quirin RT @ntvde: Karibikinsel in schwerer Krise: China schenkt Kuba 100 Millionen Dollar https://t.co/L8v2xdHKGr vor 10 Stunden charly 420 ✊ RT @ntvde: Karibikinsel in schwerer Krise: China schenkt Kuba 100 Millionen Dollar https://t.co/L8v2xdHKGr vor 10 Stunden Asikome (DE) Karibikinsel in schwerer Krise: China schenkt Kuba 100 Millionen Dollar – n-tv NACHRICHTEN https://t.co/OjoOqSOIPX vor 11 Stunden