02.12.2022



Rache an Starstürmer Luis Rache an Starstürmer Luis Suarez , Vergeltung für 2010: In Ghana gibt es vor dem Gruppenfinale gegen Uruguay nur ein Thema. Dieses eine Handspiel. Sogar der Staatspräsident mischt sich ein und wählt drastische Wort. Der Interimscoach Otto Addo bemüht sich derweil, die Emotionen zu dimmen. 👓 Vollständige Meldung