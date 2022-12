Sanktionen gegen Russland greifen: Was das Öl-Embargo für die PCK-Raffinerie in Brandenburg bedeutet Ab Montag greift das nach dem Angriff auf die Ukraine verhängte Embargo. Die Folgen sind komplex, auch für PCK in Schwedt – Antworten auf die wichtigsten...

Tagesspiegel vor 2 Tagen - Deutschland





Umweltschutz: 200 Menschen protestieren gegen Erweiterung der Tesla-Fabrik Etwa 200 Menschen aus Grünheide und Umgebung haben nach Angaben der veranstaltenden Bürgerinitiativen gegen eine Erweiterung der Tesla-Fabrik protestiert. Sie...

Berliner Morgenpost vor 3 Tagen - Deutschland