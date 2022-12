07.12.2022 ( vor 6 Stunden )

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat Mittwochfrüh 25 Personen aus der „ Reichsbürger “-Szene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen – acht sind inzwischen in U-Haft. Die meisten Personen wurden in Deutschland festgenommen, auch in Österreich und Italien gab es Durchsuchungen, in Kitzbühel eine Festnahme. Die Beschuldigten sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereiten wollte.