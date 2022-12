08.12.2022 ( vor 14 Stunden )



Nach den Lockerungen der strikten Null-Covid-Maßnahmen in China könnte auf das Land eine starke Infektionswelle zukommen. Viele Menschen in China kamen bisher noch nicht in Kontakt mit dem Virus. Im Umkreis der chinesischen Führung werden „angemessene Maßnahmen“ gefordert, um die Welle verhältnismäßig niedrig zu halten. 👓 Vollständige Meldung