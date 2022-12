09.12.2022 ( vor 1 Stunde )



Dieses Jahr steht im Zeichen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das spiegelt sich nun auch im "Wort des Jahres" wider. Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt den Begriff "Zeitenwende", den Kanzler Scholz Anfang des Jahres in einer Rede über den Krieg in Europa verwendete. Dieses Jahr steht im Zeichen des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das spiegelt sich nun auch im "Wort des Jahres" wider. Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt den Begriff "Zeitenwende", den Kanzler Scholz Anfang des Jahres in einer Rede über den Krieg in Europa verwendete. 👓 Vollständige Meldung