Ein 40-Jähriger tötet am Morgen offenbar in Dresden seine Mutter, feuert danach in der Redaktion eines Radiosenders Schüsse ab und nimmt schließlich in einem Einkaufszentrum Geiseln. Seine Festnahme endet tödlich.