Bei einem Konzert in Las Vegas gewährt Sängerin Adele tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Bei ihrer Scheidung vor ein paar Jahren habe sie intensiv die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch genommen. Und auch derzeit sucht sie wieder bei einem Experten Rat. Unter anderem, um auf der Bühne stehen zu können.