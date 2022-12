13.12.2022 ( vor 9 Stunden )



In einem Gefängnis nahe Magdeburg nimmt ein Gefangener am Montag zwei Bedienstete als Geiseln. Allerdings kann er später überwältigt werden. Jetzt wird bekannt, dass es sich bei dem 30-Jährigen um den Halle-Attentäter handelt, der 2019 ein Massaker in einer Synagoge anrichten wollte.