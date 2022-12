21.12.2022 ( vor 4 Stunden )



braucht nur zwei Dinge, um Tausende Menschen in seinen Bann zu ziehen: seine Stimme und seine Gitarre. Hinter ihm liegt eine rund 60-jährige Karriere, die ihresgleichen sucht und in der er zu einer Art Liedermacher der Nation wurde. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag. Reinhard Mey braucht nur zwei Dinge, um Tausende Menschen in seinen Bann zu ziehen: seine Stimme und seine Gitarre. Hinter ihm liegt eine rund 60-jährige Karriere, die ihresgleichen sucht und in der er zu einer Art Liedermacher der Nation wurde. Nun feiert er seinen 80. Geburtstag.