Selenskyj auf Weg in USA Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Mittwoch in die USA – es ist sein erster Auslandsbesuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Das...

ORF.at vor 1 Tag - Welt





Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage In der Ukraine bricht der 300. Kriegstag an. Präsident Selenskyj spricht von 99.000 bisher getöteten russischen Soldaten - das wären 330 Tote pro Tag. Und das...

Augsburger Allgemeine vor 2 Tagen - Politik