Krankmeldungen: TK: Rekord bei Atemwegserkrankungen in Schleswig-Holstein Krankheitsbedingt haben in Schleswig-Holstein zuletzt nach Daten der Techniker Krankenkasse (TK) so viele Menschen wie nie zuvor wegen Atemwegserkrankungen und...

abendblatt.de vor 1 Stunde - Top