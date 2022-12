26.12.2022 ( vor 3 Stunden )



In Mecklenburg-Vorpommern wird am Montagmorgen eine Frau tot am Straßenrand aufgefunden. Sie wird offenbar am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages von einem Auto angefahren und erliegt ihren Verletzungen. Von dem Unfallfahrer fehlt jede Spur.