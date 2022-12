26.12.2022 ( vor 2 Stunden )



Die Fußballprofis der englischen Premiere League geizten am zweiten Die Fußballprofis der englischen Premiere League geizten am zweiten Weihnachtstag nicht mit Toren. Liverpool pirscht sich weiter an die Champions-League-Plätze heran, weil Tottenham Punkte abgibt. 👓 Vollständige Meldung