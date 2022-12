27.12.2022 ( vor 10 Stunden )



"Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" - so lautet der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis in der Arzneimittelwerbung. Gesundheitsminister Lauterbach macht sich für eine Umformulierung stark, die auch Ärztinnen einschließt. Das sieht auch der Präsident der Bundesärztekammer so. "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" - so lautet der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis in der Arzneimittelwerbung. Gesundheitsminister Lauterbach macht sich für eine Umformulierung stark, die auch Ärztinnen einschließt. Das sieht auch der Präsident der Bundesärztekammer so. 👓 Vollständige Meldung