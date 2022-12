29.12.2022 ( vor 11 Stunden )

Als erster Alpiner gewinnt Matthias Mayer bei drei aufeinanderfolgenden Spielen eine Goldmedaille. Auch in diesem Winter steht er zweimal auf dem Podest. Vor dem Super-G in Bormio begutachtet er noch die Strecke, dann kommt es zu einem bizarren Moment: Mayer beendet in einem TV-Interview seine Karriere