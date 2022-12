29.12.2022 ( vor 1 Tag )

Die Modedesignerin Dame Vivienne Westwood ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das teilte ihr Modehaus Donnerstagabend auf Twitter mit. Sie sei „friedlich und umgeben von ihrer Familie“ in Clapham in London gestorben. Ihr Ehemann und kreativer Partner, der Österreicher Andreas Kronthaler, sagte: „Ich werde Vivienne in meinem Herzen weiter tragen. Wir haben bis zum Schluss gearbeitet, und sie hat mir viele Dinge mit auf den Weg gegeben.“